حددت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين المباريات المقبلة للدور الـ 32.

وكانت قد تحددت آلية قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث توزع الفرق على مستويين كل مستوى يضم 16 ناديًا.

وستقام القرعة بالنظام المفتوح بعد نهاية كل دور لتحديد المباريات، في حين ستقام المباريات بنظام خروج المغلوب، وفيما يلي نتائج القرعة:-

الطائي x الفيصلي

الاتفاق x جدة

الوحدة x العروبة

الرائد x النجمة

التعاون x القادسية

ضمك x القيصومة

أبها x هجر

الخليج x العدالة

الجبلين x الهلال

العين x الاهلي

الشباب x الباطن

أحد x النصر

الاتحاد x الخلود

الفتح x الأخدود

الحزم x العربي

الفيحاء x الرياض