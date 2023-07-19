أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023-2024 .

وتنطلق المنافسات، في ال24 من سبتمبر المقبل، بمشاركة 23 فريقًا.

حيث سيبدأ دور الـ32: من 24 -27 سبتمبر المقبل.

دور الـ16: من 30-31 أكتوبر المقبل .

ربع النهائي: 11-12 ديسمبر المقبل .

نصف النهائي: 29-30 إبريل 2024

النهائي: سيحدد لاحقًا .

يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قسم المشاركة إلي قسمين؛ حيث يضم التصنيف الأول أندية دوري روشن للموسم الماضي 2022 – 2023 ، بالإضافة إلى بطل و وصيف دوري يلو من نفس الموسم .