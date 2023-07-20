كشفت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية وهندسية لحملة الشهادة الجامعية.

وأفادت الوزارة بأن الوظائف المتوفرة هي :

– أخصائي علم بيانات.

– مستشار قانوني أول.

– مراجع أول.

– مدير مشروع أول.

– مهندس خبير مشاريع هندسية.

– مدير وحدة حماية الأصول.

– أخصائي أول سلامة.

– أخصائي حركة.

– أمين مستودع.

– رئيس قسم السلامة والصحة المهنية.

– مسؤول ممتلكات.

– أخصائي أول أمن.

– رئيس قسم الأمن.

– أخصائي أول تشغيل مرافق.

– رئيس قسم تشغيل المرافق.

– خبير أول خدمة عملاء، وغيرهم.

وأفادت بأن التقديم متاح الآن من خلال :هنا