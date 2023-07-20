كشفت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية وهندسية لحملة الشهادة الجامعية.
وأفادت الوزارة بأن الوظائف المتوفرة هي :
– أخصائي علم بيانات.
– مستشار قانوني أول.
– مراجع أول.
– مدير مشروع أول.
– مهندس خبير مشاريع هندسية.
– مدير وحدة حماية الأصول.
– أخصائي أول سلامة.
– أخصائي حركة.
– أمين مستودع.
– رئيس قسم السلامة والصحة المهنية.
– مسؤول ممتلكات.
– أخصائي أول أمن.
– رئيس قسم الأمن.
– أخصائي أول تشغيل مرافق.
– رئيس قسم تشغيل المرافق.
– خبير أول خدمة عملاء، وغيرهم.
وأفادت بأن التقديم متاح الآن من خلال :هنا
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