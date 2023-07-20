في مشهد صادم، اعتدى عريس على زوجته حيث قام بصفعها على وجهها في حفل الزفاف بسبب مزحة.

وظهرت عروس وهي تحاول أن تداعب عريسها أثناء حفل زواجها، إلا أن جزاء مداعبتها للعريس كان غير متوقع.

وأثناء تبادلهما تناول كعكة الزفاف، أطعمها العريس قطعة الكعك بفمها، وحينما جاء دورها لتطعمه داعبته بسحب قطعة الكعك من أمام فمه.

وبدى الزوج غاضبا للغاية من الموقف، وقام بصفعها على وجهها فوقعت على الكرسى الموجود خلفها من شدة الضربة.

وحاول أحد الحضور تهدئه العريس وجذبه بعيدًا عن العروس التى تألمت من قوة الصفعة، وذلك فى الوقت الذى حاولت فيه إحدى الفتيات تهدئة العروس ومؤازرتها بسبب هذا الموقف المحرج.