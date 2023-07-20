مع عودة فريق ليفربول للتدريبات مرة أخري، فإن اللاعبين خضعوا لاختبار أسموه بالاختبار المُذل، وهو اختبار حمض اللاكتات.

يتم إجراء هذا الاختبار لمساعدة الفريق الطبي في معرفة أعلي جهد يمكن أن يصل إليه اللاعب قبل أن يتعرض للإرهاق، كما يساعد علي تحسين قوة تحمل اللاعبين، عن طريق تدريبات مخصصة.

ويتم الاختبار عن طريق سحب عينة دم صغيرة من الأذن، ثم يقوم بالجري في سلسلة مختلفة من المسافات علي خطوات مختلفة، ويتوقف ويتم إجراء اختبار الدم علي فترات مختلفة، فيتراكم بذلك حمض اللاكتات في عضلات اللاعب، بشكل أسرع من قدرة الجسم علي إزالته، وبهذا يتم تحديد جهد اللاعب قبل تعرضه للإجهاد.

وتفوق صلاح علي المجموعة التي كان يتنافس معها، متخطيا بذلك الاختبار بنجاح، وقامت العديد من الأندية بهذا الاختبار أيضا، من بينهم لاعبوا اتحاد جدة، أثناء تحضيرات الفريق للموسم السعودي الجديد.