أكد أحمد المحميد المحامي، أن عقوبات جرائم النصب والاحتيال باتت حقيقية ومطبقة علي أرض الواقع، وأن كل من يثبت عليه هذه الجريمة وتم إلقاء القبض عليه يتعرض لأشد العقوبات.

وصرح المحميد في لقاء له علي برنامج اليوم علي قناة الإخبارية، أن من يقوم بتلك العمليات سواؤ كان نصبجفي مجال التوظيف أو غيره، فيتم معاقبته بسجن يصل إلي 10 سنوات وغرامات مالية تصل إلي 5 ملايين ريال.

وقال أن هناك من يتم تعرضهم لشباك هؤلاء المحتالين الذين يجذبون بعض الأشخاص بعروض توظيف، ثم يتم الإيقاع بهم، ويصل إلي اتهامهم بجرائم، أوضح أنه في حالة ثبوت حسن النية فإن التهم المنسوبة إليهم يتم إسقاطها، ويُعاقب من قام بالاحتيال.