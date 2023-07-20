شهدت قائمة الأندية الأكثر إنفاقا على صفقات اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية الجاري تواجد الهلال في المركز الرابع 120 مليون يورو، وليفربول الخامس 112.

ويتصدر نادي أرسنال الإنجليزي المشهد كأكثر الأندية إنفاقا، حتى الوقت الحالي، وذلك عقب ضم ديكلان رايس أغلى الصفقات التى أبرمها الفريق اللندني على مر التاريخ، بشكل رسمي بعقد طويل الأمد يمتد حتى يونيو 2028.

ووصلت قيمة صفقة انتقال الدولي الإنجليزي ديكلان رايس نجم وست هام إلى أرسنال إلى 105 ملايين إسترليني، ما يعادل 117 مليون يورو، وهي الصفقة الأغلى فى تاريخ المدفعجية.

وتغلب أرسنال على جميع أندية العالم إنفاقا فى الميركاتو الصيفي الحالي، حيث أنفق 226 مليون يورو بفارق كبير عن باريس سان جيرمان الوصيف 155 مليون وتوتنهام الثالث 136 وريال مدريد الرابع 128.

وشملت القائمة: أرسنال 226 مليون يورو، باريس سان جيرمان 155 مليون يورو، توتنهام 136 مليون يورو، ريال مدريد 128 مليون يورو، الهلال 120 مليون يورو، ليفربول 112 مليون يورو، لايبزيغ 111 مليون يورو، تشيلسي 97 مليون يورو، يوفنتوس 77 مليون يورو، نيوكاسل يونايتد 72 مليون يورو.