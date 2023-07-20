أكد النجم البرازيلي نيمار رغبته في البقاء مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي وفي صفوف منتخب بلاده.

وقال نيمار : آمل في البقاء في باريس سان جيرمان هذا الموسم، لدي عقده معه ولم يتحدث معي أي مسؤول حتى الآن بشأن الانتقال المحتمل إلى فريق آخر.

وأضاف النجم البرازيلي: أنا هادئ على الرغم من الود المفقود بيني وبين أنصار النادي. سأكون متواجدا هنا مع حب أو من دونه.

وشهدت سوق الانتقالات الشتوية شائعات تناولت إمكانية رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان بسبب إصاباته المتكررة من جهة واعادة بناء فريق العاصمة الفرنسية من جهة ثانية بإشراف المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي.