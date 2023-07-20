اقترب نادي ريال مدريد من ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي لصفوف فريقه الأول لكرة القدم .

قال الصحفي مانو ساينز في “أس” إن ريال مدريد قد يكمل صفقة التعاقد مع مبابي يوم 31 من الشهر الحالي، على أن يتم الإعلان يوم 1 أو 3 أغسطس.

وأشار ساينز إلي مرحلة الصمت التي يعيشها النجم الفرنسي في تلك الفترة فهو يركز على عمله أكثر من التحدث .

وبحسب برنامج “الشرينغيتو” فقد استقبل ناصر الخليفي جميع لاعبي الفريق ونظر إليهم عدا مبابي ، والذي عاد من إجازته المثيرة للجدل قبل أيام قليلة .

وتابع حديثه عن أزمة مبابي مع النادي الفرنسي وأكد على أن النادي لا يعرف ما إذا كان مبابي سيسافر مع الفرق إلى اليابان أم لا؛ ولذلك ينتظر النادي ردًا من اللاعب في الساعات القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق أبلغ مبابي صاحب ال 24 عامًا ، باريس سان جيرمان أنه لن يفعل بند تجديد العقد حتى يونيو 2025؛ ما يعني نهاية عقده في 2024.

وبذلك قد يضطر باريس سان جيرمان لبيعه خلال الانتقالات الصيفية ، للحصول على عائد مادي وتجنب رحيل اللاعب دون أي مقابل بعد عام واحد.

وكان مبابي قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، حيث كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2022.

لكن النادي الفرنسي نجح في إقناع مبابي بالتجديد لموسمين مع بند يتيح له التجديد لموسم ثالث إذا أراد ذلك.

ويُذكر أن مبابي انتقل إلي باريس سان جيرمان في صيف 2017 علي سبيل الإعارة من مناكو ، قبل أن يتحول الانتقال إلي بيعه بعد عام واحد مقابل 18 مليون يورو.