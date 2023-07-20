شهدت العاصمة الأردنية، عمان، وفاة شاب بعد 4 أيام فقط من زفافه الذي احتفل به يوم الأحد الماضي.

وكان الأردني جواد عبدالإله محمد الشبول قد ذهب مع زوجته برحلة استجمام، لكنه شعر هناك بتعب مفاجئ وقرر العودة إلى منزلهما في العاصمة عمان.

وتم بعد ذلك نقله إلى المستشفى، وأعلن الأطباء يوم أمس وفاته بعد إصابته بنوبة قلبية، الأمر الذي أثار صدمة معارفه ومحبيه، واجتاحت قصته مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، حيث دعى رواد هذه المواقع للفقيد الراحل بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.