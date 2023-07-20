أعلن نادي ‎الرياض، اليوم الخميس، تعاقده مع المدافع الروماني ألين توسكا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ورحب النادي بلاعبه الجديد معلقا: “من أرض الجمال إلى رياض التاريخ مرحبًا بالصخرة ألين توسكا بألوان فخر الرياض”.

وسبق للاعب الرياض الجديد، الاحتراف في الدوري التركي في 2018 بنادي غازي عنتاب كما لعب في الدوري الروماني مع نادي بتفيتو.