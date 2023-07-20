قال علاء مبارك نجل رئيس مصر السابق أن مصر ‏تمتلك مجموعة من الفنادق العريقة والتاريخية تقع بعضها على ضفاف النيل وعند سفح الهرم كفندق أولد كتراكت بأسوان و فندق ماريوت مينا هاوس و وينتر بالاس الأقصر وفندق ماريوت القاهرة.

وأضاف مبارك هل الحصة التي تم طرحها للمستثمرين من خلال الشركة القابضة للفنادق تضم هذه الفنادق التاريخية ؟ ما الهدف من طرحها ؟ إذا كان الهدف هو التمويل وإعادة هيكلة بعضها فهناك طرق بديلة تحقق الهدف وتضمن المحافظة على هذه الأصول العريقة بدلاً من طرحها.

وأردف مبارك بأنه إذا كان الهدف من طرح هذه الفنادق التاريخية هو جمع حصيلة دولارية لتخفيف الضغط على العملة المحلية فمهما كانت هذه الحصيلة لن تعكس القيمة الحقيقية لهذه الثروة القومية.

وتابع مبارك بأنه لا يجب طرح أو حتى تقييم هذه الأصول على أنها مجرد فنادق عادية فهى بكل المقاييس فنادق لا تقدر بثمن لأنها تعتبر ثروة قومية و فنادق تاريخية ذات قيمة معمارية وتراثية “landmarks”.