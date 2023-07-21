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خالد ابو غانم : عمر السومة لم يعد لديه ما يقدمه لـ الأهلي
خالد ابو غانم : عمر السومة لم يعد لديه ما يقدمه لـ الأهلي
منذ 3 ساعة
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