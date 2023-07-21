وقعت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG®، وهي إحدى الشركات الفندقية الرائدة عالمياً، والتي تضم 6,000 فندق عبر 18 علامة تجارية، اتفاقية لإنشاء فندق جديد من سلسلة فنادق “إنديغو” في مدينة نيوم الصناعية “أوكساچون”، مدينة الصناعات المتقدمة والنظيفة التي تقع في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية.

ويقع فندق إنديغو الجديد، الذي من المتوقع افتتاحه في عام 2026، كأول مجمع سكني يُبنى في مدينة أوكساچون، وسيتألف من 250 غرفة فندقية، وسيُصمم ليكون وجهة تقدم أسلوب حياة مفعماً بالمفاهيم المميزة لمتاجر التجزئة والمطاعم، كما سيشمل علي مجموعة من المقاهي ومطبخًا متخصصًا وردهة مسبح. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن السكان والزوار من الوصول إلى مجموعة من مرافق الترفيه التي تشمل المنتجع الصحي ومركز اللياقة البدنية على مدار 24 ساعة.

كما تعتبر هذه الاتفاقية دليلًا على إلتزام مجموعة فنادق ومنتجعات IHG برؤية السعودية ل2030 ودورها في تنمية قطاع الضيافة في المنطقة.

ويؤكد تطوير فندق إنديغو في أوكساچون على رؤية المدينة لإنشاء نموذج حضري جديد حيث تلتقي كل من الصناعة والمجتمعات المزدهرة .