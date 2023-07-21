وقعت “برافيج”، الرائدة في مجال تصنيع المعدات الأصلية للسيارات الكهربائية في ‎الهند، مذكرة تفاهم لاستكشاف إنشاء وحدة تصنيع السيارات الكهربائية ذات محرك يساري في المملكة، بسعة تصل إلى مليون سيارة لتلبية الطلب في الخليج وأوروبا والولايات المتحدة.

وذكرت “برافيج” في بيان إنها وقعت مذكرة تفاهم مع “Saudi India Venture Studio” في اليوم الختامي لقمة الهند 2023 الأسبوع الماضي.

وقال البيان إن مذكرة التفاهم تنص على استكشاف التطوير المشترك والتوريد والخدمة للمركبات ذات الأغراض الخاصة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والبطاريات المتقدمة وحلول تخزين الطاقة

وأضاف البيان: “أحد الأهداف الرئيسية لهذه الشراكة هو إنشاء قاعدة قوية لإنتاج مليون سيارة ذات محرك يساري، تلبي بشكل فعال متطلبات دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع: “من خلال الجمع بين خبرة “برافيج” ودعم السعودية الذي لا يقدر بثمن والتوجيه الاستراتيجي، فإننا على الاستعداد لإطلاق فرص اقتصادية لا مثيل لها تزيد قيمتها عن 31 مليار دولار أمريكي عبر الأسواق الدولية”.

يذكر أن “برافيج” هي شركة ناشئة للسيارات الكهربائية مقرها بنغالورو، وكشفت العام الماضي عن طرازين من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية، كما أنها متخصصة في تصنيع البطاريات.