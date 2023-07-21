تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لحادث سرقة في روما بإيطاليا، أثناء قضائها أجازة مع بناتها كاميليا وماريا، حيث نشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو علي حسابها علي سناب شات، تُظهر فيه تعرضها للسرقة في أحد فنادق روما.

وقدمت بولند خلال مقاطعها المصورة الشكر والتقدير للسفارة الكويتية علي سرعة الاستجابه لها، بمجرد معرفتهم بالحادث، عندما علموا انها مواطنة كويتية، قبل حتي أن تصفح عن هويتها.

وأوضحت أن السرقة تمت في غرفتها في فندق سانت ريجس روما، وأن المسروقات عبارة عن أموالها وساعة يد كانت ترتديها، وعقبت قائلة: الحمد لله أني وبناتي بخير.