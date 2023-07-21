عجز الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مغادرة المسرح خلال حدث أُقيم بفيلادلفيا .

ووثق الفيديو بايدن في نهاية خطابه يشكر الجمهور ، ثم يستدير بنظرة حيرة إلي أحد المساعدين ويشير إليه بيده .

وتوقف بايدن بعد تحركه في إتجاه معاكس ، ليتلقي تعليمات من أحد الموظفين ، ليذهب في الاتجاه الصحيح.

بات بايدن مؤخرًا يتعرض للعديد من الانتقادات بسبب المواقف التي تحدث معه ، والتي استنكارها البعض ووصفها بالغرابة ، فكثيرًا ما يضيع بايدن علي المسارح ، ويتعثر عند ركوب الطائرة و يخلط بين أسماء و رؤساء الدول.