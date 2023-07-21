عبر اللاعب الجديد بنادي الهلال، سيرجي سافيتش، عن سعادته بالانضمام لصفوف فريقه الجديد.

وقال اللاعب:” لا أستطيع الانتظار للعب مع الهلال , أعلم أن الهلال في العام الماضي خسر نهائيين ، و بدأت الإتصالات معي عندما كنت في إجازة على الشاطئ ، أخبرني وكيلي بأن هناك عرض لي للذهاب إلى السعودية ، بعدما علمت عن عرض الهلال ؛ إستفسرت عن الفريق وقرأت عنه وحصلت على القليل من المعلومات ، كانت لدي الرغبة في التغيير وتجربة جديدة ، لذلك إخترت الهلال ، أنا حاليًا في عالم مختلف حقًا عن العالم الذي كنت فيه”.

يُذكر أن الهلال نجح في ضم سيرجي سافيتش لصفوفه ، خلال فترة الانتقالات الصيفية ، مقابل 42 مليون يورو ، بعقد لمدة 3 سنوات ليستمر حتي 2026 ، بعد منافسة قوية مع يوفينتوس الإيطالي .