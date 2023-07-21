عرض الرئيس البولندي السابق ليخ فاونسا نفسه لموجة شرسة من الانتقادات.

وحدث ذلك عندما ظهر وهو يستحم في حوض استحمام مليء بالبيرة بدلا من المياه.

وأبدى العديد من مواطني بلاده استيائهم من ظهور “فاونسا” بهذه الشكل، معتبرين أن ذلك لا يليق برئيس سابق.