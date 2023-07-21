في مشهد رائع وعفوي، استقبل طفل فنان العرب محمد عبده بالترحيب بطريقة بريئة تحاكي بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء وصوله إلى نجران لإحياء أول حفل له بالمنطقة .

وظهر الطفل وهو يرحب بمحمد عبده قائلاً:” ارحبوا فينا جانا أبو نوره، الأماكن كلها مشتاقة لكم”، ليرد فنان العرب بسعادة وأنا بعد مشتاق لكم أكثر .”

واحتضن محمد عبده الطفل وقام بتقبيله والطفل مبتسم برؤيته ويضحك في سعادة بالغة .

وكان الفنان محمد عبده قد حظى باستقبال حافل لحظة وصوله إلى نجران، في أول زيارة له للمنطقة، لإحياء أول حفلة فنية له ، بعد اعتمادها ضمن فعاليات “جولة المملكة” التي بدأت منذ الأسبوع الماضي بحفلة للفنان خالد عبدالرحمن، بمبادرة من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم “روتانا”.

وقد تجول الفنان محمد عبده في منطقة الأخدود الأثرية، وأبدى إعجابه بالمنطقة وتراثها القديم، مشيداً بالاهتمام الكبير بالمنطقة التاريخية التي تقع على مساحة 5 آلاف كيلو متر، كما اطلع على مركز الزوار الذي يعرض تاريخ المكان وبعض المعلومات عن قصة أهل الأخدود، مع عرض فيلم وثائقي عن المنطقة.