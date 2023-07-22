حقق صندوق الاستثمارات العامة نموًا كبيرًا في حجم الأصول في يوليو 2023 ، ليصعد للمركز السادس عالميًا، وفقاً لأحدث إحصائية من “SWF Institute” .

وشهدت أصول الصندوق ارتفاعًا ملحوظًا من 690 مليار دولار إلى 776.7 مليار دولار، حيث تضاعفت أصول الصندوق بأكثر من 5 مرات منذ عام 2015 .

ووفقًا لإستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليون ريال في عام 2025 و10 تريليون ريال خلال 2030.

وواصل صندوق الثروة النرويجي، تربعه على عرش الصناديق السيادية، مع إجمالي أصول بلغت نحو 1.371 تريليون دولار، بينما احتلت مؤسسة الاستثمار الصينية المركز الثاني، إذ يبلغ إجمالي أصوله 1.35 تريليون دولار.

وجاء في المركز الثالث عالميًا جاء صندوق الثروة الصيني ، بصافي أصول 1.019 تريليون دولار، بينما جاء صندوق أبوظبي للاستثمار في المركز الرابع عالميًا ، ويعد الأول عربياً مع أصول بلغت 853 مليار دولار، يليه صندوق الثروة الكويتي بصافي أصول 803 مليارات دولار، ثم “صندوق الاستثمارات العامة” بصافي أصول تزيد عن 776 مليار دولار.

ويوجد 4 صناديق ثروة سيادية عربية، ضمن أكبر 10 صناديق للثروة عالمياً، حيث يختتم القائمة صندوق جهاز قطر للاستثمار بأصول بلغت نحو 475 مليار دولار.