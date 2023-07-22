أصبح النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، أقرب للرحيل بعدما استبعد الفريق الفرنسي نجمه الأول من رحلة الفريق التحضيرية إلى اليابان.

وطالبت جماهير الهلال بالتعاقد مع مبابي لتعويض عدم التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يلعب الآن لإنتر ميامي الأمريكي.

وأكدت الجماهير، أن “الهلال هو أكثر الأندية تشريفا للوطن وأكثرها نجاحا، يستحق لاعب بهذه القيمة ويستحق دعم مثل غيره، مبابي مطلب الهلال”.

ونشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية تقريرًا قالت فيه إن باريس سان جيرمان اتخذ قرارًا باستبعاد مبابي من معسكر اليابان التحضيري للموسم الجديد.