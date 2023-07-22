كشف ديوان الرئاسة الإماراتي، اليوم السبت، أن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، يمر بوعكة صحية.

وأوضح الديوان في بيان له”إن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي يمر بوعكة صحية، نسأل المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل”.