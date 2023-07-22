كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، أنه يتوقع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح مركز الأرصاد، أن درجة الحرارة بلغت (48-50) ْم على المنطقة الشرقية و(46-48) ْم على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة المدينة المنورة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك الطريق الساحلي بين منطقتي مكة المكرمة وجازان ، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.