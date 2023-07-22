صدر المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي لويس كاسترو، قرارا بوضع برنامج لياقيّ لسبعة لاعبين، استبعدهم من رحلة اليابان.

وسيخضع اللاعبون المستبعدون من رحلة اليابان لبرنامج خاص بملعب النادي في الرياض، ويستمر لحين عودة الفريق من رحلة اليابان الدولية.

وقرر كاسترو استبعاد كلًا من محمد قاسم، ومحمد العتيبي، ويوسف حقوي، وعبد العزيز الفرج، وفهد الزبيدي، وماجد قشيش، ومشاري النمر من رحلة اليابان، التي تختتم الخميس المقبل.

وتوجهت بعثة فريق النصر، مساء الجمعة، في طريقها إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد ختام معسكر الفريق التحضيري في البرتغال، وخاض لاعبو النصر مرانهم الأخير تحت قيادة المدرب لويس كاسترو في معسكر البرتغالي، استعدادًا للموسم الجديد.