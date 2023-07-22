تحدث الإعلامي الرياضي ومتحدث النصر السابق سعود الصرامي، عن لقائه بمرشح رئاسة نادي الشباب خالد الثنيان.

وأوضح الصرامي في تصريحات تلفزيونية أنه لا توجد له علاقة عميقة مع الثنيان، قائلا: “أنا ما اعرف خالد الثنيان أنا شفته مرة واحدة في الديوانية، أخذت رقمه بعدما سمعت أنه ترشح علىى أني بباركله”.

وأضاف: “أنا شفت استقباله خشن لم يكن استقبالا ناعما، قلت له ترى أنا بالنسبة لي عشان أباركلك والكلام اللي بيني وبينه لم يتجاوز 12 ثانية وانتهت القصة”.

وتابع: “بالنسبة لي أحب يكون لي رأي، وعلى المستوى الشخصي ماديا أنا أغنى من خالد الثنيان”.

ورد الصرامي على سؤال المذيع : “من وين جاب الـ 8 مليون؟” قائلا: “أنا متأكد ماهم منه”.

يذكر أن خالد الثنيان ترشح لرئاسة نادي الشباب خلال الموسم المقبل، وذلك بعد رحيل مجلس إدارة خالد البلطان.