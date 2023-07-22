علق الإعلامي الرياضي جمال عارف على توقيع الأهلي لعدد من الصفقات استعدادا للموسم المقبل، مشيرا إلى منعه من التسجيل لفترتين.

وقال عارف: “الهلال منع من التسجيل فترتين والاتحاد فترة من قبل اللجان المحلية وتم تنفيذ العقوبتين”.

وتابع: “الأهلي منع فترتين من التسجيل من خلال قرار الفيفا وهاهو يوقع مع لاعبين تمهيداً لتسجيلهم”.

وأضاف: “المشكلة أن البعض منهم مازال يدّعي المظلومية حتى الان !! جل ايش يقول الاتحاديين والهلاليين”.

يذكر أن محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، أوقفت قرار منع النادي الأهلي من التسجيل فترتين، إلى حين صدور قرار نهائي في قضية الجامايكي لويس جرابان اللاعب السابق في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.