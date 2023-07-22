طالب الأنجولي كيسانجا باستوس، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إدارة ناديه بتسليمه رواتب ستة أشهر متأخرة خلال عشرة أيام، حدًّا أقصى أو التقدم بشكوى ضده إلى الاتحاد الدولي للعبة فيفا، وفقا لمصادر الرياضية.

وجاء قرار باستوس بعد إسهامه في عودة الفريق الغربي إلى مصاف دوري روشن، إثر هبوطه الموسم قبل الماضي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ووفق الخطاب الموجَّه إلى إدارة الأهلي، طلب باستوس نحو 540 ألف يورو “2.252.724.40 ريال”، تمثل رواتبه الشهرية المتأخرة، إضافة إلى مكافآت الفوز في المباريات، والصعود.

ورفض اللاعب منح الفريق أي مهلة، أو “التسامح معه” في حال انتهت الفترة المحدَّدة، وفق ما جاء في الخطاب.