كشفت مصادر أن إدارة الهلال تستقطب نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي،وعلى استعداد دفع 400 مليون يورو على مدار عامين كراتب له.

وقال “سانتي أونا” مراسل موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، إن الهلال مستعد لدفع 200 مليون يورو قيمة انتقال مبابي، والتعاقد معه لمدة موسم واحد فقط وثم سيسمح له بالرحيل لريال مدريد الموسم الذي يليه.

وأضاف: “باريس سيوافق على عرض بـ 200 مليون يورو من الهلال إذا لم يمنح اللاعب ناديه أي رد قبل يوم 31 يوليو”، مشيرا إلى أن ذلك تعويضا لصفقة ليونيل ميسي التي لم تتم.

يذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2024، وتبلغ القيمة السوقية له 180 مليون يورو.