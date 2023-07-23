يهتم عشاق السيارات بالاطلاع على كل ما يخص مبيعاتها وأسعارها، ومعرفة أكثرها مبيعا حول العالم.

‏وفيما يلي ترتيب أفضل 5 سيارات مبيعًا على الإطلاق:

1- تويوتا كورولا:

حيث تم بيع أكثر من 50 مليون وحدة بحلول 2021،ومنذ ظهورها لأول مرة في عام 1966، ارتبط اسم تويوتا كورولا الأسطورية بالابتكار والأمان المذهل والتصميم الديناميكي الرائع وقد باعت أكثر من 50 مليون وحدة عبر 12 جيلًا.

2- فورد إف سيريز:

تم بيع أكثر من 43 مليون وحدة، وتم إطلاق الجيل الأول من هذه الشاحنة فورد إف 150 عام 1948، ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى يومنا هذا، وقد وصلت مبيعاتها عبر التاريخ إلى 43 مليون سيارة.

‏3- فولكس فاجن جولف:

حيث تم بيع أكثر من 35.5 مليون وحدة، وأعلنت الشركة الألمانية فولكس فاجن أول موديل من سيارة جولف الشهيرة عام 1974، وهي سيارة رياضية صغيرة يتم تسويقها في جميع أنحاء العالم من خلال موديلات متنوّعة، واستطاعت الوصول إلى المرتبة الثالثة لأكثر السيارات مبيعاً في التاريخ.

4- فولكس فاجن باسات:

حيث تم بيع أكثر من 30 مليون وحدة، واستطاعت شركة فولكس فاجن مرة أخرى الدخول إلى قائمة أفضل السيارات مبيعاً في العالم، حصلت باسات على لقب أنجح سيارة متوسطة الحجم في العالم، وباعت أكثر من 30 مليون وحدة منذ ظهورها لأول مرة في عام 1973.

5- هوندا سيفيك:

وتم بيع 27 مليون وحدة منها، وقد ظهرت شركة السيارات اليابانية هوندا في موديل سيفيك الذي تم إطلاقه عام 1972، كسيارة مدمجة صغيرة.

وحرصت على تطوير الموديل وتوفير عدة موديلات تناسب كافة الفئات، بالتالي أصبحت سيارة ذات شعبية كبيرة واستطاعت الحصول على المرتبة الخامسة لأكثر السيارات مبيعا بأكثر من 27 مليون سيارة.