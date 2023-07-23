تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫17171 مقابل الريال الواحد 0٫23960

الدولار: 3٫74867 مقابل الريال الواحد 0٫26676

درهم إماراتي: 1٫02063 مقابل الريال الواحد 0٫97979

ريال يمني: 0٫01497 مقابل الريال الواحد 66٫78361

دينار أردني: 5٫28659 مقابل الريال الواحد 0٫18916

دينار كويتي: 12٫22576 مقابل الريال الواحد 0٫08192

الريال القطري:1٫02957 مقابل الريال الواحد 0٫97128

الدرهم المغربي:0٫38749 مقابل الريال الواحد 2٫58331

الجنيه المصري: 0٫12179 مقابل الريال الواحد 8٫21070