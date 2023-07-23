أعلنت شركة المقر للتطوير والتنمية عن انجاز 80٪؜ أعمال تطوير الواجهات في السوق المركزي للخضار والفواكه “محاصيل” الكائن على مساحة 172 ألف متر مربع في حي الوبرة غرب المدينة المنورة، و الذي بدأت أعماله مايو الماضي.

ويهدف مشروع محاصيل إلى تطوير سوقٍ مركزي متكامل متخصص بالخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك بنموذج استثمار يقوم على التأجير السنوي فيما تصل مدة الاستثمار في المشروع ككل إلى 25 عام.

والجدير بالذكر أن المشروع هو واحد من 13 مشروعاً حالياً لشركة المقر للتطوير والتنمية، ويأتي ذلك بالإضافة إلى أنه أحد المشروعات التي تعد ضمن الأصول المراد تطويرها للشركة.