كشفت مصادر أن إدارة نادي الاتحاد تنتظر تنصيب إدارة نادي الشباب الجديدة الأسبوع الحالي من أجل مخاطبتها رسمياً بشأن طلب التعاقد مع النجم الدولي الشبابي حسان تمبكتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت المصادر أنه في حال الاتفاق على إتمام الصفقة سينضم تمبكتي لمعسكر العميد في الطائف، وفقاً لما ذكرته صحيفة عكاظ.

وأشارت المصادر أن المدرب نونو سانتو متمسك بطلب التعاقد مع المدافع الدولي الشبابي حسان تمبكتي وفي حال عدم إتمام صفقة انتقال تمبكتي، فسيتم العمل على التعاقد مع مدافع أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الجدير بالذكر ينتهي عقد تمبكتي مع الشباب في العام 2027، بعد أن تم تجديده في الرابع من يناير الماضي لمدة خمس سنوات قادمة.