انضمت الأحساء لقائمة أعلى المناطق التي سجلت درجات حرارة عالية على مستوى العالم اليوم.

وأفاد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن الأحساء في المنطقة الشرقية احتلت المركز التاسع بحرارة 48.1 درجة مئوية، فيما كانت أعلى حرارة سجلت في العالم خلال “24” ساعة الماضية كانت في الأحواز ايران بحرارة 50.2 درجة مئوية.

وأضاف أن أعلى حرارة في المملكة كانت في الأحساء، مشيرا إلى أن درجة الحرارة وصلت في الرابعة عصرا إلى 47 درجة مئوية، والخرج 46,5 درجة مئوية، والمدينة المنورة وحفر الباطن 45 درجة مئوية، والعاصمة الرياض 44 درجة مئوية، مضيفا أن أجواء المملكة اليوم أجواء صيفية والحرارة حول المعدل السنوي في مثل الوقت من السنة، كما أن السماء صحو بوجه عام والغبار على الساجل الجنوبي من البحر الأحمر.