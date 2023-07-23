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الاحد23 يوليو

النصر ينافس الاتفاق و فولهام علي ضم نجم مانشستر يونايتد

منذ 1 دقيقة
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النصر ينافس الاتفاق و فولهام علي ضم نجم مانشستر يونايتد
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يسعي النصر إلي التعاقد مع الإيفواري “إيريك بايلي” ، صاحب ال 29 عامًا ، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي ، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد فابريزيو الصحفي الإيطالي ، وخبير انتقالات اللاعبين ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “النصر مهتم بالتعاقد مع بايلي، و الاتفاق السعودي وفولهام أيضًا من الأندية المهتمة بالتعاقد مع المدافع الإيفواري ، كما بايلي سيُعلن عن مستقبله قريبًا ” .

و يُذكر أن بايلي انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016 ، قادمًا من فياريال الإسباني مقابل 35 مليون يورو .

 

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