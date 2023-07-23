سجل موسم الانتقالات الصيفية الحالية الكثير من الصفقات التاريخية التي ستُسجل في تاريخ كرة القدم .

يتصدر الإنجليزي “ديكلان رايس” قائمة أغلى 10 صفقات انتقال تمت في الصيف الحالي، وذلك بعد انتقاله إلى نادي آرسنال مقابل 122 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ آرسنال .

ليأتي في المركز الثاني الإنجليزي “جود بيلينغهام” المنتقل من دورتموند إلى ريال مدريد بقيمة 103 ملايين يورو، ليحتل الألماني “كاي هافرتز” المركز الثالث بـ70 مليون يورو، المنتقل إلي أرسنال ، وفي المركز الرابع المجري الأغلى في التاريخ “دومينيك سوبوسلاي” المنتقل إلى ليفربول الإنجليزي ،

وفي المركز الخامس يحضر الإنجليزي “ماسون ماونت” المنتقل إلى مانشستر يونايتد بقيمة 64.2 مليون يورو، ويأتي الإيطالي “ساندرو تونالي” في المركز السادس في أغلى الصفقات بقيمة 64 مليون يورو منتقلاً من ميلان الإيطالي إلى نيوكاسل الإنجليزي .

ويوجد بالمركزين السابع والثامن بالتساوي بالقيمة نفسها 60 مليون يورو، اللاعب الفرنسي “كريستوفر نكوكو” المنتقل من لايبزيغ الألماني إلى تشيلسي الإنجليزي، واللاعب الأوروغواياني “مانويل أوغارتي” المنتقل من سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتل البرتغالي “روبن نيفيز” المركز التاسع في القائمة حيث انتقل اللاعب من وولفرهامبتون الإنجليزي إلى الهلال السعودي بقيمة 55 مليون يورو ليصبح اللاعب أغلى الصفقات في تاريخ نادي الهلال ودوري روشن والشرق الأوسط حتى الآن.

ويوجد بالمركز العاشر اللاعب البرازيلي “ماثيوس “المنتقل من أتليتيكو مدريد إلى وولفرهامبتون بقيمة 50 مليون يورو .

حظي الدوري السعودي بالعديد من الصفقات الصيفية ذات القيمة المالية الكبيرة ، والتي بدأت انتقال الفرنسي “كريم بنزيمة” ومواطنه “كانتي” والبرتغالي “جوتا” إلي نادي الاتحاد، بينما حظي الأهلي بانتقال “مندي” والبرازيلي “فيرمينو”، أما الهلال فانضم إلي صفوفه السنغالي “كوليبالي” و الصربي “سافيتش” إلى جانب “روبن نيفيز” الصفقة الأغلى في المنطقة، بينما نال النصر نصيبه بانتقال لاعبه الكرواتي “بروزوفيتش” .