بالتزامن مع حسم نادي الهلال صفقة انضمام البرازيلي مالكوم من نادي زينيت سان بطرسبرج، تلقى رئيس النادي فهد بن نافل رسالة على هاتفه الخاص.

وتلقى بن نافل الرسالة خلال مشاهدته ودية الهلال والكويت الكويتي في استاد الملك فهد، ليتطلع عليها وبجانبه هشام الكثيري مدير المركز الإعلامي للنادي.

وتزامنت لقطة فهد بن نافل وتلقيه الرسالة مع إعلان اسم اللاعب في وسائل التواصل الاجتماعي في الدقائق الماضية.

وكانت مصادر أكدت أن نادي الهلال توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي لشراء البرازيلي مالكوم الذي من المقرر أن يخضع للفحص الطبي خلال الأسبوع الجاري قبل توقيع العقد النهائي.

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