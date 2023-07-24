أكدت المملكة علي أهمية ربط العلوم والتقنيات العميقة في المجتمع بوصفهما محركين محوريين للتقدم، ودورهما في تعزيز الصحة الشاملة والحصول على طاقة نظيفة من أجل مستقبل أخضر يُحقق التنمية المُستدامة.

جاء ذلك ضمن كلمة رئيس وفد المملكة المُشارك في قمة العلوم لدول مجموعة العشرين “G20” المُنعقدة في الهند، الدكتور منير الدسوقي .

كما أوضح أن الاستثمار في مجال العلوم و التقنية مهمًا للغاية للوصول إلي الريادة العالمية ، مضيفًا أن المملكة حددت 4 أولويات وطنية للبحث والتطوير والابتكار للعقدين المقبلين، والتي ترتكز على صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل، حيث تتوافق هذه الأولويات مع التوجهات العالمية لتحقيق الازدهار والتنمية المُستدامة، كما تُسهم في تعزيز تنافسية المملكة وموقعها الريادي على المستوى الدولي.

ودعا جميع الأعضاء المشاركة في المؤتمر ، إلي توحيد الجهود وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير والابتكار لدفع انتشار الأفكار والاكتشافات التحويلية، مؤكداً علي أهمية تبني نهج الصحة المتكاملة لتحقيق التوازن بين صحة الإنسان والنبات والحيوان والنظم الإيكولوجية وتحسينها على النحو الأمثل بصورة مُستدامة، والاستثمار العلمي في الطاقة النظيفة.