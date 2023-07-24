أقدمت فتاة تبلغ من العمر 20 عام علي إنهاء حياتها، بعد محاولات أهلها لإجبارها علي الزواج، في قرية تابعة لمحافظة سوهاج بصعيد مصر.

حيث قامت الفتاة بتناول مادة سامة “صبغة شعر” للتخلص من حياتها، بعد مرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة ضغط أهلها عليها.

وتلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة بوصول فتاة 20 عامًا، لا تعمل، للمستشفى المركزي وتقيم بناحية البلابيش المستجدة دائرة مركز دار السلام، مصابه بحالة إعياء، نتيجة لتناولها مادة سامة.

وبسؤال الفتاة ووالدتها، أكدتا أنها تناولت المادة إثر مرورها بحالة نفسية شديدة، ولا أحد له يد في هذا.