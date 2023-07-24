أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.4 %، ليغلق عند 11802 نقطة (+ 42 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار ريال.

وصعد سهم مصرف الراجحي، بنسبة 4 %، عند 73.90 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 13 مليون سهم.

وكان المصرف قد أعلن عن النتائج المالية للربع الثاني 2023، وتوزيعات نقدية على المساهمين بواقع 1.15 ريال عن النصف الأول.

وأنهت أسهم، ينساب، والمجموعة السعودية، وميدغلف للتأمين، وملاذ للتأمين، وأنعام القابضة، والدوائية، والمنجم، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 4 و8 %.

وارتفع سهم بنك البلاد، بنسبة 4 %، عند 45.15 ريال، عقب إعلان البنك ارتفاع أرباح الربع الثاني 2023 بنسبة 15 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

في المقابل، أغلق سهم سينومي سنترز، عند 23.30 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية على المساهمين.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق تعليم ريت، عند 11.32 ريال (- 2 %).