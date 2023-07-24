استكمالا للجريمة التي أثارت جدلا واسعا في مصر الساعات الماضية، بخصوص قيما سيدة ببتر العضو الذكري لزوجها وإلقاءه بالقمامة، استمعت النيابة العامة إلى أقوال المتهمة.

وأقرت السيدة بجريمتها موضحة أنها تزوجت من المجني عليه عرفيا، واكتشفت أنه كان يقوم بمعاشرتها أثناء نومها تحت تأثير الأدوية.

وقالت: “كنت بنام كل يوم لوحدي في الشقة في أوضة وكنت باخد برشام منوم كل يوم علشان أعرف أنام وهو بینام في أوضة تانية وكل ما أصحي الصبح ألاقي نفسي متبهدلة وكأن حد كان معاشرني جنسيا”.

وتابعت: “كان بيمارس الجنس معايا وكان حالته مش طبيعية زي ما يكون شارب حاجة، فأنا قلتله بتعمل إيه وبعد كده ببص لقيت فيه سكينة على الترابيزة جنب السرير ورحت على طول جبت سكينة وقطعت عضوه الذكري ورميته في الزبالة”.

يذكر أن محكمة الجنايات عاقبت المتهمة بالسجن المشدد 10 سنوات.

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