علق الإعلامي الرياضي عادل بن عبدالمحسن الملحم بعد أن تعاقد نادي الهلال مع اللاعب الصربي سافيتش، واللاعب البرتغالي نيفيز، واللاعب الفرنسي كوليبالي.
وقال الإعلامي النصراوي أنه من المحتمل إنهاء الهلال التعاقد مع ميتروفيتش , وأضاف :” الأخبار تقول إنه قريب من الداهية مبابي “.
وتابع :” هنا أقول يجب على الفرق أن تتنافس على المركز الثاني فقط، المركز الاول لا يمكن لأحد أن يقترب منه، والهلال موجود ومعه كل هولاء النجوم”.
بدينا بصياح الفقر وإعلامه … سبحان رباً خلقكم … كريهين في كل شئ … مفارقات بين ردة فعل الزعيم عندما تعاقد الفقر مع رونالدو فلم يظهر لا إعلامي ولا غيره يصيح وينابح في المنصات ويقول ( المركز الأول للفقر لحد يقربه) !!!! هذا أكبر برهان على مرض هذا النادي وإعلامه وجماهيره..لكن الله يشفيهم