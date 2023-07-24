علق الإعلامي الرياضي عادل بن عبدالمحسن الملحم بعد أن تعاقد نادي الهلال مع اللاعب الصربي سافيتش، واللاعب البرتغالي نيفيز، واللاعب الفرنسي كوليبالي.

وقال الإعلامي النصراوي أنه من المحتمل إنهاء الهلال التعاقد مع ميتروفيتش , وأضاف :” الأخبار تقول إنه قريب من الداهية مبابي “.

وتابع :” هنا أقول يجب على الفرق أن تتنافس على المركز الثاني فقط، المركز الاول لا يمكن لأحد أن يقترب منه، والهلال موجود ومعه كل هولاء النجوم”.