كشفت مصادر عن تفاصيل العرض المقدم من الهلال إلى كيليان مبابي، للانتقال لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أنه حتى الان لم تبدأ مفاوضات الهلال مع مبابي، مضيفا: “يخطط الهلال لتقديم راتب الصافي بقيمة 200 مليون يورو”.

وأضاف: “ويمكن أن تصل إلى 700 مليون يورو من خلال الصفقات التجارية وحقوق الصور بنسبة 100% لـ مبابي”.

يذكر أن تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024.