أعلن نادي الهلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مغادرته إلي مدينة أبها غدًا الثلاثاء، استعدادًا لخوض بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية .

ويبدأ الهلال مشواره في البطولة العربية بمواجهة نظيره الأهلي طرابلس الليبي، الخميس المقبل، ثم يواجه السد القطري يوم 30 من الشهر الجاري، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة الوداد المغربي 2 أغسطس المقبل.

وعاود الفريق تدريباته اليوم الإثنين، بعدما كسب مباراته الودية الأخيرة أمام الكويت الكويتي «4-2»، وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، حيث تركزت التدريبات التي قادها المدرب البرتغالي “خورخي جيسوس” ، على الجوانب اللياقية والفنية.

ليشتمل المران على تدريبات استرجاعيه للذين شاركوا بصفة أساسية في ودية الكويت، ومران لياقي وبدني ومناورة فنية لبقية اللاعبين.

كما أجرى عبدالإله المالكي ومتعب المفرج ثنائي الفريق مرانًا متنوعًا مابين الجري وأداء تدريبات باستخدام الكرة.