يبدو أن الأسباني سيرخيو راموس، لاعب فريق باريس سان جيرمان السابق، اتخذ قراره بشأن وجهته خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان من ضمن العروض التي قدمت لراموس، هو انتقاله لنادي فلامنجو التابع للدوري البرازيلي، ولكنه رفض هذا العرض بشكل قطعي.

وبجانب الدوري البرازيلي فإن الدوري السعودي قدم عروضه أيضا لراموس سواء كان من الأهلي أو النصر، اما عن الدوري الأمريكي، فقدم انتر ميامي عرضه أيضا علي اللاعب الأسباني.

والجدير بالذكر أن راموس الذي يبلغ من العمر ٣٧ عام رحل عن فريقه باريس سان جيرمان، بعد انتهاء عقده في يونيو الماضي، ولم يستطع الطرفان الوصول إلي حل وسط لتجديد العقد.

وأكدت صحيفة “سبورت” الأمريكية، أن راموس علي بعد خطوات من الانتقال إلي ميامي، وأنه وافق علي الشروط الشخصية.

وأضافت أن راموس رفض جميع عروض الدوري السعودي، وأنه يفضل اللعب مع انتر ميامي، برغم أن صندوق الاستثمارات السعودي يريد إحضار اللاعب، ويريد الأهلي خطف راموس، ويرفض التخلي عنه.