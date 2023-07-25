تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائع، ظهر خلاله اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد وهو يعيش أجواء البداوة في الطائف .

وجاء بنزيما بصحبة رفاقه وهو في بالغ سعادته مستمتعًا بالأجواء البدوية، وظهر معه شخص يدق النجر، وكان الفرنسي منسجمًا بشكل كبير على الرغم من أنه يعيش هذه اللحظات لأول مرة.

وشارك بنزينا عبر حسابه الرسمي في انستجرام من خلال خاصية الستوري مقطع فيديو له وهو يوثق الأجواء الرائعة بينما هو في قمة سعادته .

وانضم النجم الفرنسي كريم بنزيما لنادي الاتحاد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لمدة ثلاثة مواسم وحتّى موسم 2026/2025.

والجدير بالذكر أنه منذ انضمام بنزيما لصفوف الاتحاد وهو يحظى بجماهيرية عظيمة، إلى جانب حب نجوم الاتحاد له حيث أنهم استقبلوه من قبل وهم يتغنون له .