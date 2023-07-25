توعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه في حالة فوزه في الانتخابات فإن أوروبا سوف تكون في مأزق، حيث أنه سيطالبهم بالمبالغ المالية التي دفعتها الولايات المتحدة الأمريكية إلي أوكرانيا.

حيث أكد أنهم أعطوا أوكرانيا ما يقرب من ال٢٠٠ مليون دولار بتحريض من أوروبا، في حين لم تشارك أوروبا إلا بمبلغ بسيط، وأضاف أن جو بايدن ضعيف ولا يقدر علي المطالبة بأمواله.

وأشار أن الإدارة الحالية وضعت الجيش في مأزق، وأصبح هناك نقص كبير في عدد المتطوعين وكذلك الأسلحة، وهذا ما أكده جو بايدن نفسه.