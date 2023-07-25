بدأ نايف علي بسرد قصته في فتح محل لبيع الورود قائلا: أنه من الأشخاص الذين بحبون الورود جدا، لذا قرر العمل فيما يحب، وكبداية أي عمل تحتاج إلي موردين.

وأضاف نايف أن أحد أصدقاءه دله علي مورد ليعمل معه، ونتيجة لتسرعه لم يبحث جيدا عن الشخص وتعامل معه سريعا، واكد أن الأمور بينهما كانت تسير بشكل جيد جدا في أول أربعة أشهر من التعامل.

وكانت الصدمة له، حين جاء بعد ذلك وانقطع الاتصال تماما بينه وبين ذلك المورد، واضطر للابلاغ عن فقده، ليعلم بعد ذلك أنه تم القبض عليه لأنه كان يعمل بشكل مخالف.

وكان ذلك تفسيرا لنايف عن سبب بيعه بسعر أقل بكثير من السوق حوله، وأضاف نايف: أنه يعلم أن هذا خطؤه من البداية وأن تعامله مع هذا المخالف كلفه الكثير، حيث خسر عمله واضطر لأن يبدأ من الصفر من جديد.

وكانت المملكة أكدت علي خطورة التعامل مع مخالفي نظام الاقامه والعمل، لأنه يعرضك للمساءلة والعقوبة.