تعادل نادي النصر مع نظيره باريس سان جيرمان، سلبيًا، في خامس مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد 2023/2024 والبطولة العربية.

وأقيمت المباراة على ملعب “يانمار ناجاي” في مدينة “أوساكا” اليابانية ضمن جولة الفريقين الصيفية في شرق قارة آسيا، فيما شارك ثنائي النصر الجديد، سيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش، بجانب قائد البرتغال، كريستيانو رونالدو، كأساسيين، ثم قام المدرب، لويس كاسترو، باستبدالهم في الشوط الثاني.

وسعى باريس سان جيرمان والنصر إلى التسجيل في أكثر من مرة خلال شوطي المباراة ولكن لم يكن هناك سوى فرصة أو فرصتين خطيرتين على مدار الـ 90 دقيقة.

وكان النصر قد فاز على ناديي ألفريكا وفارينسي البرتغاليين في بداية فترة الإعداد ثم خسر أمام سيلتا فيجو وبنفيكا.