أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.7 %، ليغلق عند 11883 نقطة (+ 81 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ أكتوبر 2022، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.7 مليار ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 75 ريالا.

وصعد سهم مصرف الإنماء، بنسبة 8%، عند 39.75 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 15.4 مليون سهم، وبقيمة قاربت 600 مليون ريال.

وكان المصرف قد أعلن ارتفاع أرباح الربع الثاني 2023 بنسبة 32 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وجاءت أعلى من التوقعات.

وتصدر سهم ميدغلف، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %، عند 13.46 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4.3 مليون سهم.

في المقابل، تراجع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 1 %، عند 40 ريالا.

وأغلق سهم ثوب الأصيل، عند 5.28 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.